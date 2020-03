Facebook alloue 100 millions de dollars pour aider les PME

Le réseau social Facebook il a juste 100 millions de dollars pour aider les PME. Un très gros investissement impliquant une trentaine de pays. La plate-forme a non seulement donné de l’argent, mais également une plate-forme entière avec des conseils utiles et des cours de formation.

Au cours des dernières semaines, le monde entier subit une urgence médicale, en particulier dans le nord de l’Italie, où le nouveau coronavirus cela fait des milliers de victimes chaque jour. Découvrons tous les détails ensemble.

Facebook alloue 100 millions d’euros aux PME

La plateforme dirigée par Mark Zuckerberg ces dernières semaines fait sentir son soutien à tous les pays touchés par la nouvelle pandémie de coronavirus. En fait, il y a seulement quelques jours, il a décidé de bloquer toutes les publicités sur sa plateforme, qui montraient des publicités de gels désinfectants et de masques faciaux. La raison? ils étaient vendus à un prix disproportionné par rapport à celui standard, simplement parce qu’ils étaient très populaires.

De ce côté aussi la plateforme e-commerce Amazon, a supprimé plus de 1000 produits de sa plateforme car ils étaient proposés à des prix qui atteignaient même 1000% de plus que le prix catalogue. Voici les mots de Facebook après avoir alloué 100 millions de dollars aux PME: «Nous avons écouté les petites entreprises pour comprendre comment les aider au mieux. Nous avons entendu haut et fort qu’un soutien financier pourrait leur permettre de garder les lumières allumées et de payer les personnes qui ne peuvent pas venir travailler. “

C’était pour l’écrire Sheryl Sandberg, directeur opérationnel du réseau social. Il a ajouté: “C’est pourquoi Facebook investit aujourd’hui 100 millions de dollars pour aider 30 000 petites entreprises dans plus de 30 pays où nos employés vivent et travaillent.” Comme mentionné précédemment, la plate-forme a non seulement alloué de l’argent, mais aussi un plate-forme avec des conseils et des ressources, et même de véritables formations.