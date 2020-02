Facebook annule la conférence F8 2020 sur les craintes liées aux cononavirus – .

Une autre conférence technologique majeure saute cette année au milieu des préoccupations croissantes concernant le nouveau coronavirus.

Jeudi, Facebook a annoncé que «la composante en personne» de F8 2020, sa conférence annuelle des développeurs, avait été annulée. Ces dernières années, F8 a été à la fois un lieu de rassemblement pour les développeurs qui utilisent les différentes plateformes de Facebook ainsi qu’une conférence de presse pour annoncer de nouveaux produits et services. Par exemple, les précommandes de l’Oculus Quest et de l’Oculus Rift S ont été ouvertes lors de l’événement F8 de l’année dernière.

«Chaque année, nous sommes impatients de nous connecter avec notre communauté mondiale de développeurs à F8 et de partager notre vision de l’avenir que nous construisons ensemble», a déclaré Konstantinos Papamiltiadis, directeur des partenariats de plateforme, dans un article sur le site Facebook Developers sur Jeudi. “Mais étant donné les préoccupations croissantes concernant COVID-19, nous avons pris la décision difficile d’annuler la composante en personne du F8 2020.”

«Ce fut un appel difficile à faire – F8 est un événement incroyablement important pour Facebook et c’est l’une de nos façons préférées de vous célébrer du monde entier – mais nous devons prioriser la santé et la sécurité de nos partenaires développeurs, employés et tous ceux qui aident à mettre F8 en place », a ajouté Papamiltiadis. “Nous avons exploré d’autres façons de garder la partie en personne de F8, mais il est important pour nous d’accueillir un événement inclusif et il ne semblait pas juste d’avoir F8 sans la présence de nos développeurs internationaux.”

Facebook fait don d’une partie des ventes de billets à «une organisation qui travaille à diversifier l’industrie de la technologie» à San Jose – la ville hôte du F8 – chaque année, mais comme aucun billet ne sera vendu en 2020, Facebook donnera plutôt 500 000 $ directement aux organisations qui servent San José. Facebook va également «offrir une expérience inspirée du F8» aux étudiants locaux qui auraient assisté à la conférence, mais aucun détail n’a été fourni.

Enfin, Papamiltiadis explique que bien que l’événement principal ait été annulé, Facebook prévoit toujours de donner à sa communauté une chance de se réunir à travers “un combo d’événements hébergés localement, de vidéos et de contenu diffusé en direct”. D’autres plans concernant ces événements en direct et diffusés en direct seront partagés dans les semaines à venir.

