Facebook annule l’événement pour les développeurs F8

Le coronavirus continue de laisser derrière lui son sillage particulier de annulations d’événements, l’un des nombreux effets secondaires résultant de l’expansion du baptisé COVID-19. À la suite de la suspension du MWC 2020, du salon de l’alimentation Foodex au Japon et de plusieurs sociétés quittant la Game Developers Conference à San Francisco, Facebook annonce jeudi que son événement annuel pour les développeurs, le F8, n’aura pas non plus lieu.

Chaque année, nous espérons nous connecter avec notre communauté mondiale de développeurs de F8 et partager notre vision de l’avenir que nous construisons ensemble. Mais compte tenu de l’inquiétude croissante suscitée par COVID-19, nous avons pris la décision difficile d’annuler la composante en personne du F8 2020.

C’est ainsi que la société explique l’annulation de l’événement dans son blog pour les développeurs, où ils veillent également à “planifier d’autres moyens pour notre communauté de se rencontrer grâce à une combinaison d’événements hébergés localement, de vidéos et de contenu en direct”. La conférence F8 devait avoir lieu le mois prochain en tant que senior dans la ville californienne de San José.

