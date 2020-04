Facebook annule tous les événements majeurs jusqu’en juin 2021

Mark Zuckerberg a annoncé aujourd’hui que Facebook annulera tous les événements physiques majeurs avec plus de 50 personnes jusqu’à Juin 2021. Certains seront organisés comme des événements virtuels, mais Facebook n’a pas encore partagé les détails. Zuckerberg a également déclaré que la société étendra sa politique ne voyagez pas pour affaires au moins jusqu’en juin de cette année et demandera à la grande majorité de ses employés de travail à domicile au moins jusqu’à fin mai.

Facebook essaie de pousser d’autres entreprises à organiser des événements virtuels

Facebook a déjà annulé la Conférence des développeurs F8 cette année, prévue pour 5 et 6 mai. L’annonce d’aujourd’hui signifie que la F8 ne sera pas réalisée (en tant qu’événement physique) même l’année prochaine. Il semble aussi Oculus Connect, qui a généralement lieu en septembre, sera annulée.

“Lorsque l’entreprise commencera enfin à rouvrir, elle devra s’ouvrir lentement par vagues échelonnées pour s’assurer que les personnes qui retournent au travail puissent le faire en toute sécurité et minimiser les risques de futures épidémies”, écrit Zuckerberg dans son article.

Zuckerberg a soutenu l’idée des experts de la santé, c’est-à-dire de ne pas rassembler les gens dans les lieux publics pendant un certain temps. Juin 2021 sera évidemment dans plus d’un an. Bien qu’il soit difficile de nous faire une idée des événements qui ont été reportés jusqu’à présent, Facebook pourrait créer un précédent, encourageant d’autres organisateurs technologiques pour passer à des événements numériques depuis longtemps.