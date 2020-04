Facebook bloque tous les événements jusqu’à l’année prochaine

Le réseau social Facebook a récemment jusqu’en juin 2021, tous les événements physiques prévus ont été annulés, ce qui impliquait la présence de plus de 50 personnes au même endroit.

La nouvelle a été annoncée par le PDG de la plateforme, Mark Zuckerberg, dans un article dans lequel il a également expliqué que la plateforme “ralentissait” les plans de retour des employés dans les bureaux. Découvrons ensemble les détails.

Facebook annule tous ses événements physiques jusqu’en juin 2021

La plateforme a annoncé que, parmi les événements suspendus, il y avait également les événements locaux qui devaient remplacer le F8, la conférence des développeurs de l’entreprise, déjà annulée au cours des dernières semaines. Le géant a indiqué qu’il avait pris cette décision “de donner la priorité à l’aide au reste de la communauté et à l’économie locale”.

D’autres événements sur le calendrier auront lieu en ligne, cette décision est intervenue après celle de Microsoft, qui a mis tous ses événements en ligne jusqu’en juillet 2021. Au lieu du télétravail, Zuckerberg a déclaré leurs employés utiliseront le travail intelligent au moins jusqu’à la fin du mois de mai. Nous devons également considérer que le travail à domicile pour la plate-forme est beaucoup plus facile que les autres sociétés.

Les employés qui doivent le faire, par exemple pour s’occuper de leurs enfants, pourront travailler à domicile tout au long de l’été. Certains ingénieurs peuvent revenir au bureau en premier et les employés qui s’occupent d’examiner le contenu publié sur les réseaux sociaux pour lutter contre le terrorisme et prévenir le suicide ou l’automutilation, pour qui le télétravail est plus compliqué.