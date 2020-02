Facebook cible les utilisateurs de Pinterest avec sa nouvelle application expérimentale «Hobbi»

Le groupe de projets expérimentaux de Facebook, appelé l’équipe NPE, a publié aujourd’hui sa dernière application. Surnommée Hobbi, l’application est conçue pour vous permettre de documenter vos projets et loisirs personnels.

Comme l’explique TechCrunch, Hobbi s’inspire de Pinterest, mais cela va beaucoup plus loin. Il est conçu pour “aider les amateurs à organiser des photos de leurs propres projets en collections thématiques”. Par exemple, vous pouvez créer différentes collections thématiques pour l’artisanat, les recettes, la cuisine, etc.

Ce qui différencie Hobbi des autres applications Facebook, ainsi que Pinterest, est l’absence d’un composant de réseau social. Essentiellement, l’application est là pour organiser vos loisirs et vos idées, et le seul composant social est la possibilité de créer une «bobine de mise en évidence vidéo» à partager via d’autres plateformes.

Les informations contiennent plus de détails sur l’équipe d’expérimentation de nouveaux produits de Facebook derrière cette application:

Hobbi a été créé par une équipe de skunkworks au sein de Facebook appelée New Product Experimentation, qui est chargée d’inventer de nouveaux services sociaux et connexes pour fonctionner comme des applications autonomes ou être intégrés dans les produits déjà établis de l’entreprise.

Facebook a déclaré que les applications créées par l’équipe NPE pourraient «changer très rapidement et seront fermées si nous apprenons qu’elles ne sont pas utiles aux gens».

Vous pouvez télécharger la nouvelle application Hobbi depuis l’App Store dès aujourd’hui.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: