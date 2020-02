Facebook continue de vivre grâce à Instagram

En 2012, le réseau social Facebook il a sorti un chèque de 735 millions de dollars pour terminer l’acquisition d’Instagram et beaucoup pensaient que c’était une décision imprudente.

Après quelques années, maintenant 8, on peut cependant dire que c’est l’une des rares choses qui a fait la société Menlo Park, que vit maintenant grâce à la plate-forme sœur. Découvrons tous les détails.

Facebook continue de vivre grâce principalement à Instagram

La plateforme Instagram devient de plus en plus important pour les affaires de Facebook. En 2019, le service a en effet généré des revenus publicitaires d’environ 20 milliards de dollars. Ce chiffre a également été rapporté sur les pages Bloomberg et attribué à des sources restées anonymes. Les 20 milliards de dollars représentent plus du quart des revenus totaux de Menlo Park.

Par exemple, c’est plus que ce que la plateforme YouTube a apporté à l’alphabet de la société mère, selon le rapport trimestriel que vient de publier Mountain View. Les dernières données officielles se réfèrent à juin 2018, qui parlent d’un milliard d’utilisateurs. Par conséquent, il est légitime de penser que le nombre d’utilisateurs a considérablement augmenté au cours des deux dernières années.

Instagram, après Facebook, constitue l’atout le plus important pour l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg. Nous devons juste attendre cela aussi WhatsApp trouver un modèle d’entreprise suffisamment solide pour générer suffisamment de bénéfices. Sur cette base, il y a quelques semaines, nous avons parlé de la possibilité d’inclure Facebook, de la publicité également dans les “histoires” de WhatsApp. Pour une confirmation officielle, nous devrons encore attendre quelques mois.