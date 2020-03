Facebook croit toujours en sa devise virtuelle Balance

Le réseau social Facebook a récemment décidé de revoir leurs plans pour la crypto-monnaie Balance. Selon ce que rapporte The Information, le géant aurait décidé de modifier certains points centraux de son projet.

Projet auquel de nombreuses multinationales mondiales ont initialement adhéré mais qui, au fil du temps, ont changé d’avis. Nous parlons de Mastercard, PayPal et bien d’autres. Découvrons les nouveaux projets de la plateforme.

Facebook a de nouveaux plans pour sa crypto-monnaie Libra

La plateforme a récemment décidé de modifier certains points centraux, notamment en raison de la forte opposition et des pressions des autorités financières internationales, qui a immédiatement soulevé des doutes sur la nouvelle monnaie électronique. Les changements en question concernent à la fois le jeton est le portefeuille électronique.

D’après ce que nous avons lu, en plus de Balance, le projet géré par l’association du même nom il comprendra également la gestion des versions numériques d’autres devises en circulation, par exemple, le dollar américain et l’euro. Comme l’a rapporté ., Facebook lui-même a également déclaré que les plans de l’entreprise incluaient déjà un engagement à travailler sur des versions numériques des monnaies nationales en plus de sa propre crypto-monnaie.

Il semblerait donc que la plateforme a décidé de collaborer et que les nouveaux points du projet vont dans le sens d’un plus grand dialogue avec les institutions. Qui sait si cette décision amènera également les excellents partenaires, qui ont récemment abandonné le projet, à changer d’avis. Il suffit d’attendre quelques semaines pour le savoir. Qu’en penses-tu? Cela ressemble-t-il à une stratégie de plate-forme pour éviter de perdre d’autres partenaires?