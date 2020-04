Facebook déclare officiellement la guerre à Zoom

Le réseau social Facebook ajoute actuellement une nouvelle fonctionnalité qui permettra à tous les utilisateurs de discuter en vidéo avec plus d’utilisateurs.

Cette nouvelle fonctionnalité est indirectement liée à l’application Zoom, à laquelle le géant de Menlo Park a décidé de déclarer la guerre. Découvrons tous les détails ensemble.

Facebook augmente le nombre maximum d’utilisateurs connectés dans le chat vidéo

C’est un défi direct à l’application de vidéoconférence Zoom et HouseParty, qui ont vu leur utilisation monter en flèche pendant cette période de quarantaine forcée. Messenger Rooms, la nouvelle fonctionnalité lancée par le géant, permet à tous les utilisateurs de inviter jusqu’à 50 personnes, même ceux qui n’ont pas de compte Facebook, dans les salles de chat vidéo publiques et privées, gratuitement et sans limite de temps.

La plateforme a déclaré que la fonctionnalité viendra distribué à certains utilisateurs vendredi et s’étendra lentement au reste du monde au cours des prochaines semaines. Les discussions débuteront donc avec une limite de personnes inférieure, mais l’outil se développera bientôt pour permettre à jusqu’à 50 personnes de discuter, comme un porte-parole de l’entreprise a déclaré à CNBC.

Pour le moment Zoom permet le chat vidéo pour 100 personnes, mais dispose d’un délai de 40 minutes pour les comptes gratuitsHouseParty peut accueillir jusqu’à 8 personnes en ce moment. Facebook a souligné que la personne qui crée l’appel contrôlera qui peut se joindre et si de nouvelles personnes peuvent se connecter à tout le monde: une flèche sur Zoom, qui a rencontré des problèmes persistants de confidentialité et de sécurité tels que “Zoom-bombe“Des utilisateurs non invités qui ont reproduit des images ou des vulgarités inadéquates dans les chats.