Facebook déploie une nouvelle conception Web avec le mode sombre, voici comment vous inscrire

Un jour plus tard que la date limite annoncée, Facebook commence à déployer son nouveau design pour son expérience Web auprès de tous les utilisateurs. La nouvelle interface utilisateur correspond à ce que la société a lancé sur mobile l’année dernière et est livrée avec une option de mode sombre lors de l’utilisation de Facebook dans un navigateur. Suivez la procédure pour vous inscrire et activer le nouveau thème sombre.

Facebook a d’abord dévoilé les changements apportés à sa plate-forme dans les applications mobiles et le Web en avril dernier. L’application iOS a été actualisée pour la première fois en mai 2019. Après un certain temps, en janvier dernier, nous avons reçu un autre aperçu de la nouvelle conception Web avec un aperçu du prochain mode sombre et une promesse que cela arriverait aux utilisateurs «avant le printemps».

Maintenant, le premier jour du printemps, Facebook a annoncé que le «nouveau et plus simple faceboo.com» sera déployé «pour tout le monde au cours des prochains mois». Pas tout à fait la mise à jour à laquelle la société a fait allusion en janvier, mais c’est agréable de voir le look moderne qui correspond à l’application iOS.

Comment activer le nouveau Facebook pour le Web avec le mode sombre

Cliquez sur la petite flèche déroulante dans le coin supérieur droit et recherchez «Basculer vers un nouveau Facebook». Si vous ne voyez pas l’option, revenez dans les semaines à venir.

Comment activer le mode sombre dans le nouveau Facebook pour le Web

Une fois que vous utilisez le nouveau Facebook, cliquez sur la flèche déroulante dans le coin supérieur droit et cliquez sur le bouton “Mode sombre”

Nous ne savons pas encore si le mode sombre respecte le paramètre macOS à l’échelle du système. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez accès au nouveau design!

Réduisez les reflets de l’écran avec le nouveau look du mode sombre sur https://t.co/Rw6MBNKIl3. pic.twitter.com/Rm4J5rCtbJ

– Application Facebook (@facebookapp) 19 mars 2020

