Facebook développe un système pour lutter contre les escrocs

Facebook développe un outil pour combattre les trolls et les escrocs au sein du réseau social. La division de recherche de l’entreprise a publié un document détaillant un système de simulation avec des bots qui mènent des comportements similaires à ceux que nous menons sur la plateforme, comme commenter des publications, les partager et même adopter des comportements abusifs.

Le système est connu sous le nom de WES: Simulation de l’interaction utilisateur basée sur l’agent et l’infrastructure réelle, et selon la description du document, simuler les interactions sur les réseaux sociaux dans une infrastructure composée de centaines de millions de lignes de code. Facebook mentionne que WES est non seulement utile pour corriger les modifications logicielles et tester les mises à jour, mais aussi se concentre sur les interactions des utilisateurs médiée par le système.

Concrètement, la simulation WES serait comme un jeu vidéo dans lequel vous avez un groupe de joueurs qui travaillent pour atteindre certains objectifs sur une plate-forme logicielle. Grâce à des systèmes d’intelligence artificielle, la simulation peut former les joueurs – dans ce cas, les bots – de se comporter d’une manière contraire aux conditions d’utilisation de Facebook.

Les robots interagissent sur une petite version sécurisée de Facebook

Ces bots interagir les uns avec les autres dans une version réduite et sécurisé de Facebook. Alors que certains se comportent selon les règles du réseau social, d’autres sortent du moule. Le document parle d’un modèle pour former un bot pour arnaquer une victime, bien qu’il n’offre pas de détails spécifiques pour des raisons de sécurité.

“La récompense de l’apprentissage d’appoint pour le robot fraudeur est basée sur sa capacité à trouver des cibles appropriées”, disent les chercheurs. Ces candidats seraient d’autres robots basés sur des règles qui présentent des comportements probables. Le système ne nécessite pas d’impliquer un grand nombre d’acteurs, bien qu’il profite de son existence car il peut être simulé à grande échelle.

D’autres comportements abusifs sont voler des informations à d’autres robots ou simplement rechercher du contenu interdit cela va à l’encontre des règles de la plateforme.

Contrairement à un modèle traditionnel où une série d’étapes sont suivies, WES forme des robots à exécuter certaines actions sous la plate-forme. La société s’appuie actuellement sur la technologie Sapienz pour effectuer des tests automatisés, bien que dans ce cas, WES diffère en raison de son approche de apprentissage automatique (ou apprentissage automatique).

Selon Facebook, la simulation s’exécute de manière isolée et sécurisée, et permettra d’améliorer la capacité de détecter les acteurs malveillants ainsi que enquêter sur d’éventuels problèmes de confidentialité sur la vraie plateforme.

