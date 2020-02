Facebook devra payer encore 9 milliards de dollars aux autorités fiscales américaines

Le réseau social Facebook il semble avoir été poursuivi par le United States International Revenue Service. La raison? doit 9 milliards de dollars taxes impayées au gouvernement, comme l’a rapporté l’agence de presse britannique ..

Il s’agit d’une nouvelle bataille juridique entre les autorités fiscales américaines et le grand réseau social dirigé par Mark Zuckerberg. Il ne faut pas oublier que les grandes entreprises comme celle-ci bénéficient d’énormes avantages fiscaux, transférant la propriété et les revenus vers des pays où les tarifs sont beaucoup plus avantageux que ceux des USA. Découvrons tous les détails ensemble.

Facebook doit 9 milliards de dollars aux autorités fiscales américaines

Dans le cas du Colosse de Menlo Park, le les tarifs auraient été transférés en Irlande, selon l’IRS, les filiales qui ont accordé à la société de bénéficier d’avantages fiscaux liés au transfert font l’objet d’accusations. Facebook n’est cependant pas le seul à avoir des bureaux en Irlande, parmi ceux-ci figurent également Apple et Google. Le processus pourrait donc voir d’autres cadres, dont le chef du matériel Andrew Bosworth et le directeur technique Mike Schroepfer, appelés à témoigner.

la processus, selon ce que le colosse attend, il pourrait durer de trois à quatre semaines. Naomi Gleit et Javier Olivan sont pour le moment parmi la liste des témoins, ainsi que le Chief Revenue Officer David Fischer. Selon l’agence de presse britannique ., Facebook Ireland aurait versé plus de 14 milliards de dollars américains en redevances et paiements à frais partagés à Facebook USA au cours de la période de 2010 à 2016.

Par conséquent L’IRS affirme que la plateforme a sous-estimé la valeur de la propriété intellectuelle vendue à une filiale irlandaise en 2010 et que les taux d’imposition prévus en Irlande, comme ils sont inférieurs à ceux des États-Unis, ont réduit de façon exponentielle le compte d’impôt du géant.