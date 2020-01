Facebook dit que WhatsApp est sûr, accuse Apple

Accès malveillant et collecte de données depuis le smartphone de Jeff Bezos via un fichier malveillant envoyé au PDG d’Amazon par WhatsApp par le prince héritier d’Arabie saoudite Cela aurait pu être possible grâce à un bug dans iOS. Du moins, c’est ce que deux managers de Facebook ont ​​exprimé ces derniers jours – propriétaire du réseau de messagerie instantanée utilisé pour diffuser le message – qui ont mis Apple pour responsable de la situation.

Il tentait d’exprimer de façon erratique Nick Clegg, responsable de la communication du cabinet, dans une interview à la BBC. Là, il a souligné le fait que WhatsApp avait un système de cryptage des messages de fin Il a exonéré la plateforme de toute responsabilité dans l’attaque subie par Bezos sur son iPhone X. L’exécutif, sur l’insistance du journaliste, tente de donner une nouvelle réponse, mais la conclusion n’est pas claire non plus sur les raisons pour lesquelles qui n’aurait pas pu produire un dysfonctionnement de l’application.

De même, Nicola Mendelsohn, responsable de Facebook EMEA, a répondu dans une interview à Bloomberg lors du Forum de Davos, soulignant que la situation montrait “les vulnérabilités qui existent aujourd’hui dans les systèmes d’exploitation du téléphone”.

Malgré ce qu’expriment deux dirigeants, il faut se souvenir des nombreux échecs et situations de vulnérabilité auxquels WhatsApp a été confronté au cours des derniers mois, montrant que l’application est loin d’être totalement infaillible. Pour le moment, Apple ne s’est pas prononcé sur ce point.

Une activité 29 000% supérieure

Les liens et les implications de l’incursion dans le smartphone du milliardaire américain dépassent sa personne, relative au meurtre de Jamal Kashoggi, journaliste au Washington Post (propriété de Bezos), à l’ambassade d’Arabie saoudite à Istanbul en 2018.

Selon un rapport détaillant le processus qui aurait été suivi pour avoir accès audit iPhone, la vidéo envoyée au PDG d’Amazon par l’héritier saoudien aurait provoqué une augmentation de 29 000% du volume de données que l’appareil transmettait à l’étranger. Ce serait ce qui, en fin de compte, aurait mis les chercheurs sur la piste du fichier envoyé par WhatsApp.

