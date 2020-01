Facebook éliminera toutes les «fausses nouvelles» sur le coronavirus

Epidémie mondiale déclarée par l’OMS, d’origine chinoise et aux informations incomplètes: le terreau idéal pour les fausses nouvelles, les informations incomplètes et les remèdes absurdes inutiles. Et dans ce contexte, les réseaux sociaux ils sont le canal parfait pour une épidémie alarmante basé sur de fausses approches.

C’est pourquoi Facebook a annoncé qu’il mettrait fin aux fausses informations sur le coronavirus qui circulent sur ses réseaux sociaux, y compris Facebook et Instagram lui-même, dans le but de limiter la propagation d’informations erronées et de contenu préjudiciable sur le virus et de se connecter à Des gens avec des informations utiles.

Premièrement, le réseau social utilisera ses vérificateurs de données pour examiner le contenu et discréditer les fausses allégations qui se propagent liées au coronavirus. De cette façon, lorsque Facebook évalue certaines informations comme fausses, limiter sa diffusion sur Facebook et Instagram et afficher des informations précises à la place.

Également aussi envoyer des notifications aux utilisateurs qui ont déjà partagé ou essaient de partager ce contenu pour les alerter qu’il a été vérifié, et de cette façon, ils ne se retrouvent pas avec les premières fausses informations qu’ils reçoivent.

Parallèlement à ce qui précède, Facebook commencera également à supprimer le contenu avec de fausses allégations ou des théories du complot qui ont été soulignées par les principales organisations de santé mondiales et les autorités sanitaires locales qui pils feraient du mal aux gens qui les croient, en particulier en ce qui concerne les remèdes contre les maladies ou les fausses solutions pour prévenir la contagion.

L’entreprise a détaillé l’ensemble de sa stratégie pour éviter que ses réseaux sociaux ne deviennent également un vecteur de propagation de l’épidémie, en termes de fausses informations liées au coronavirus.

