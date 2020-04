Facebook enquête sur les robots louant les actions du gouvernement espagnol

Facebook étudie des centaines de faux profils engagé à commenter et à interagir sur les pages Facebook de la Ministère de la Santé et La Moncloa. Selon El Mundo, tous les comptes ont la particularité d’être de belles femmes avec un nom anglo-saxon et un profil vide, y compris la liste d’amis.

À première vue, cela indiquerait que le gouvernement utiliserait des bots pour louer les vidéos Ils publient sur leurs pages de médias sociaux, une pratique courante qui est pratiquée dans de nombreux pays et qui est interdit dans les conditions d’utilisation de Facebook.

La présence de bots servirait à amplifier le message et le positionner, car l’engagement est l’une des valeurs que l’algorithme considère pour promouvoir le contenu sur sa plateforme. Selon le rapport, Facebook enquête déjà sur de faux comptes et c’est une question de temps de connaître le résultat.

Les gouvernements et les partis politiques profitent des bots pendant la pandémie

L’utilisation de robots a augmenté pendant la pandémie de COVID-19 dans des pays comme l’Espagne et le Mexique. Le voix contre ou en faveur d’actions qui sont menées par des établissements de santé ne viennent pas toujours de personnes réelles. Armées de bots embauchés par plusieurs acteurs Ils sont chargés de positionner les tendances sur Twitter sans que les plateformes puissent faire quoi que ce soit.

Les entreprises dédiées à offrir ce service créent souvent mécanismes pour éviter la détection, comme des profils qui suivent et sont suivis par des centaines d’utilisateurs – principalement des bots – et qui sont facilement reconnaissables par la date de création de leur profil, qui ne dépasse pas deux ou trois mois.

En plus des bots, Les annonces politiques en quarantaine se sont intensifiées. Divers partis politiques investissent des milliers d’euros pour transmettre le message sur Facebook. Dans le cas de VOX et PP, la publicité se concentre sur accusation que le gouvernement ne dit pas la vérité sur le nombre de morts, tandis que le PSOE d’Estrémadure, a publié 13 annonces avec des messages de son les dirigeants encouragent la population.

Le cas de VOX est similaire, puisque le parti a investi 1000 euros dans trois annonces où il cherche à positionner le hashtag #GobiernodelBulo, invitant les gens à partager les vidéos dans lesquelles les autorités sont accusées des chiffres de la mort dans le pays.

👇 Plus de Breaking News