Facebook et Disney + se joignent à la baisse de la qualité en Europe

Au cours de la semaine dernière, nous avons vu comment certaines des principales plates-formes de lecture de vidéos en ligne ont annoncé leur engagement envers l’Union européenne pour la baisse consensuelle de la qualité maximale de leur contenu, afin de ne pas saturer les réseaux Internet, dont la demande connaît une de ses plus grands pics historiques dus à la quarantaine.

Donc, pour les publicités sur HBO, YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV et Netflix, Facebook et Instagram se joignent maintenant, et Disney + n’est toujours pas sorti. Et c’est précisément ce dernier qui a suscité le plus d’inquiétude parmi les opérateurs internationaux, compte tenu des attentes élevées en matière d’enregistrement attendues.

Tant et si bien qu’en fait Disney + a opté pour retarder son lancement dans certains pays comme l’Inde ou la France, craignant un possible effondrement du réseau dans le pays français. Quelque chose qui pour le moment ne devrait pas affecter le lancement imminent de cette plate-forme VOD dans notre pays, qui maintient sa date de lancement prévue pour demain, étant aujourd’hui le dernier jour où nous pouvons bénéficier de son offre actuelle.

Ce qui n’a pas encore été spécifié est la qualité maximale à laquelle ces contenus atteindront notre pays, où, selon les opérateurs eux-mêmes, encore on est loin de saturer les réseaux. Et c’est que si certaines de ces plateformes proposent toujours leur contenu en HD, d’autres comme YouTube ont opté pour une limitation plus drastique en SD (définition standard ou 480p).

D’un autre côté, que se passera-t-il s’il a été confirmé qu’il sera affecté par le nouveau contenu de Disney +, qui a déjà annoncé le retard indéfini de nombreuses séries et films qui devaient être intégrés au cours de cette année.

Cependant, ces nouvelles mesures ont déclenché des doutes sur les capacités et les réseaux Internet en Europe, compte tenu de la tendance actuelle à une société de plus en plus connectée, orientée vers les services et les flux de travail basés sur Internet. Bien qu’il reste à voir dans quelle mesure cette situation peut être corrigée par l’arrivée de nouvelles infrastructures et réseaux de 5G et WiFi 6.