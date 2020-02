Facebook et Google combattent la désinformation sur le coronavirus

Le contenu tiers de Facebook examine le contenu lié aux virus, désormais considéré comme une urgence de santé publique par l’Organisation mondiale de la santé. Quand les contrôleurs des faits jugent quelque chose faux, Facebook limitera sa diffusion. Il enverra une notification aux personnes qui ont partagé ou tentent de partager ce contenu. Facebook supprime également le contenu qui a été balisé par des organisations mondiales de la santé contenir de fausses déclarations ou théories du complot. Par exemple, l’un d’entre eux sont de faux traitements tels que l’eau de Javel. Limitez ou bloquez les hashtags utilisés pour diffuser la désinformation également sur Instagram .

Coronavirus: la tâche essentielle que Facebook, Google et Instagram accomplissent

L’alerte SOS de Google réorganise les résultats de recherche pour afficher les nouvelles les plus importantes, tous les résultats locaux pertinents, des informations utiles provenant d’organisations de confiance et des conseils de sécurité vérifiés. SOS Alert est l’un des produits d’alerte de crise bien connus de Google et, comme les efforts de Facebook, est conçu pour aider les utilisateurs à accéder rapidement et en toute sécurité à des informations fiables.

Aujourd’hui, nous avons lancé une alerte SOS pour les recherches sur Google liées au nouveau coronavirus 2019. Nous le faisons régulièrement pour les événements de crise à travers le monde où la sécurité publique pourrait être menacée. Voici un rappel sur ce que vous trouverez…. pic.twitter.com/RpwZE6gTvM

– Google SearchLiaison (@searchliaison) 30 janvier 2020

Facebook offre également des crédits publicitaires gratuits pour aider les organisations à lancer des campagnes éducation sur les coronavirus dans les régions touchées. La société partage des données de mobilité agrégées et anonymisées et des cartes de densité de population avec des chercheurs de la School of Public Health de l’Université Harvard et de l’Université nationale Tsing Hua de Taiwan. Grâce à cela, ils peuvent mieux prédire la propagation du virus.