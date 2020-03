Facebook et Instagram réduiront la qualité vidéo en Europe

Suite aux services de streaming, les réseaux sociaux ont également décidé de réduire la qualité des vidéos. De cette manière, ils aideront l’infrastructure de communication européenne à faire face à l’augmentation de la charge de travail.

La charge sur le réseau de transmission de données connaît une augmentation significative en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19. Beaucoup de gens doivent rester à la maison et bien sûr, ils cherchent un moyen de se divertir sur Internet.

Facebook et Instagram, la qualité sera réduite pour les vidéos

Un porte-parole de la société a déclaré que Facebook et Instagram réduiraient “temporairement” le débit binaire de la vidéo en Europe. Selon lui, cela aidera les partenaires à faire face aux «limitations de la bande passante» et à rester en contact avec les gens. “Pour aider à réduire la congestion potentielle du réseau, nous allons temporairement réduire les débits binaires pour les vidéos sur Facebook et Instagram en Europe.”

Alors que des services comme Netflix, Prime Video et YouTube sont clairement les principaux contributeurs à la congestion du trafic de données, une large audience sur Facebook et Instagram pourrait entraîner une charge de travail supplémentaire si vous activez plus que d’habitude.

Par exemple, de nombreux utilisateurs passent des appels vidéo pour rester en contact avec leur famille et leurs amis. Bien que ce soit une mauvaise nouvelle pour les fans des réseaux sociaux, cela peut aider les gens à travailler à domicile et à obtenir les services Internet attendus. Il convient de mentionner que des rapports récents affirment que le gouvernement américain est en pourparlers avec Facebook, Google et d’autres sociétés de technologie sur la possibilité d’utiliser les données de localisation des smartphones. Cela aiderait à combattre la pandémie de coronavirus COVID-19.