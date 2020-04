Facebook et Messenger auront de nouvelles réactions pour fournir un support pour COVID-19

Le rôle que les médias sociaux ont joué autour des informations sur la pandémie est sans aucun doute plausible, Facebook il a mis les piles pour nettoyer son fond et arrêter les fausses nouvelles sur la propagation de la pandémie au sein de sa plateforme, cependant, son objectif ne s’arrête pas là. La firme de Mark Zuckerberg essaie à tout prix d’éviter les trolls, alors que jeEncouragez l’empathie, l’amitié et le respect. Voilà pourquoi il est sur le point de lancer dLes nouvelles réactions de «I care», partager l’amour pendant et après de la Crise COVID-19.

À partir de la semaine du 20 avril 2020, un emoji souriant étreignant un coeur, apparaîtra avec les autres sses réactions que nous connaissons jusqu’à présent. «J’aime», «je l’aime», «je m’amuse», «je suis surpris», «je suis attristé» et «je suis en colère», ils seront sûrement passés de mode, ayant cette septième option ce qui est tout simplement adorable.

Alors que le ccoeur violet qui comprend des ondes de choc d’amour, sera disponible pour Messenger Facebook dans les mêmes dates. L’émoticône peut utiliser comme réaction et même comme un emoji en vedette dans différents chats, pPour envoyer des messages de soutien à la fois à vos proches et aux personnes que vous connaissez qui ont été touchées par la crise.

Rien de ce qui n’apparaît pas sur votre mur, soyez patient. D’accord avec Alexandru Voica, responsable des communications technologiques chez Facebook, les nouvelles réactions se répandront dans tous les pays où travaille l’entreprise “Montrez plus d’amour et de soutien“Ce ne sera que question de temps à apparaître sur votre profil.

“Nous savons que c’est une période incertaine, et nous voulions que les gens puissent montrer leur soutien, pour que vos amis et votre famille sachent qu’ils pensent à eux. Les nouvelles réactions d’attention sur Facebook et Messenger sont uaucun moyen pour les gens de partager leur soutien pendant cette période sans précédent. “Voica a écrit sur son compte Twitter.

Facebook Inc. garantit que “Même à distance, nous sommes ensemble”, avec les nouvelles réactions, le réseau social éponyme espère qu’avec ces nouvelles réactions il aidera ses utilisateurs, leurs familles et amis à se sentir un peu plus connecté et aimé.

De plus, Facebook implémente régulièrement ses emojis sur la base des mises à jour de Unicode, cependant, les nouvelles réactions mises en œuvre pour montrer leur soutien pendant la crise COVID-19 pourraient bien être une invitation ouverte, de sorte que cette fois, c’est la norme d’encodage des caractères qui reste influencer par le bonnes intentions du réseau social.