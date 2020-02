Facebook et Twitter risquent l’interdiction de la Russie, une amende maximale à venir

Apparemment Facebook et gazouillement ils ne vont pas bien sur le territoire russeen fait, les deux géants sociaux sont susceptibles d’être bandits par la nation s’ils ne paient pas l’amende maximale 4 millions de roubles présenté par le tribunal de district de Tagansky à Moscou

Les raisons de l’amende

Les deux sociétés ont subi cette amende car, selon les analyses effectuées par les autorités, elles n’ont pas respecté les Loi russe sur la gestion des données des internautes.

Début février, le Service fédéral russe de surveillance des connexions et des communications de masse (Roskomnadzor), a engagé une procédure de sanction contre Twitter et Facebook, ceci en raison de leur réponse négative dans lestocker les données des utilisateurs russes sur des serveurs situés sur le sol national.

Cette procédure a été résolue par une amende de 4 millions de roubles.

À la base de cette disposition se trouve une loi de 2014, qui oblige les entreprises à stocker les données du peuple russe sur des serveurs présents physiquement sur le sol russe.

La raison de cette loi, selon les experts, est que cette localisation des données les rend beaucoup plus accessibles accéder aux données des sujets d’intérêt par le Agences gouvernementales russes.

Une autre explication possible réside dans le nouveau réseau interne russe, Runet, né de l’idée de la Russie de vouloir isolat du reste du monde Internet un but défensif.

Évidemment, avoir les données des Russes à l’intérieur des “murs de la maison” serait beaucoup plus utile que de les chercher à l’extérieur une fois la déconnexion du réseau du reste du monde terminée.

Le sort est jeté, maintenant Facebook et Twitter devront décider si salaire l’amende (pas si influente sur les finances des deux géants) et installer des serveurs sur le sol russe, ou contester le tribunal de Moscou et même risquer la interdire de tout le territoire.