Facebook et YouTube bloquent les théories du complot sur les coronavirus et la 5G

Il y a quelques jours trois antennes cellulaires ont été incendiées au Royaume-Uni en raison de publications virales sur les réseaux sociaux, Facebook y Nextdoor, qui a lié la 5G à la propagation massive du coronavirus dans certaines villes.

La situation a déclenché la mobilisation des représentants du gouvernement britannique et des opérateurs du pays demandant aux citoyens ne croyez pas de telles théories du complot et demander de comprendre que les réseaux mobiles sont des infrastructures vitales.

YouTube supprimera également les théories du complot reliant la 5G au coronavirus

Maintenant Facebook, après les pressions du gouvernement et a annoncé qu’il commencerait à éliminer toute publication qui relie le coronavirus (COVID-19) aux réseaux 5G. Il y a moins de 24 heures YouTube Il a également annoncé qu’il commencerait à faire de même.

La théorie du complot la plus populaire et la plus viralisée garantit que Wuhan, la ville de Chine d’origine du virus a été la première ville au monde à installer des antennes 5G. Ce sont des données totalement fausses, puisque les premières installations d’antennes de ce type dans la ville ont eu lieu en août 2019.

Londres a été la première ville à installer des antennes 5G dans le monde, en février 2018, lorsque O2 (Telefónica) a commencé à effectuer les premiers tests au Millennium Dome.

Amanda Holden

Une partie importante de la raison pour laquelle les théories ont gagné en popularité dans le pays est à cause de certaines célébrités locales qui les ont propagées. L’un des plus importants était Amanda Holden, juge à Britain’s Got Talent, avec 1,4 million de followers sur Instagram et 1,9 followers sur Twitter. Après de sévères critiques, son représentant s’est excusé et a assuré qu’il s’agissait “d’un accident”.

C’est un comportement qui, malheureusement, se répète fréquemment à travers le monde. Il y a quelques jours Miranda makaroff, l’un des influenceurs les plus importants et les plus connus d’Espagne, a publié une série de vidéos sur Instagram Stories avec des slogans anti-vaccin. Quelques jours plus tard, loin de s’excuser, elle redoublait de discours en disant qu’elle exerçait sa liberté d’expression pour s’exprimer.

