Le réseau social Facebook pourrait se retrouver en difficulté, l’Autorité Antitrust vient en fait d’en ouvrir une nouvelle procédure de non-respect du colosse de Mark Zuckerberg.

L’entreprise de Menlo Park pourrait ainsi recevoir une amende supplémentaire de 5 millions d’euros, comme celle d’il y a quelques mois à peine. Cette fois, l’accusation serait celle de pratique commerciale déloyale. Découvrons tous les détails ensemble.

Facebook fait face à une nouvelle amende de 5 millions d’euros

L’Autorité Antitrust vient d’entamer une nouvelle procédure de non-conformité contre Facebook, pour ne pas s’être conformé à la prescription du 29 novembre 2019. L’Autorité a expliqué dans une note, qui avait constaté la mauvaise pratique commerciale en question, des informations adéquates omises lors de l’inscription sur la plateforme, de la collecte et de l’utilisation à des fins commerciales des données saisies.

Pour l’Autorité, le manque d’informations de Facebook pourrait entraîner une nouvelle amende de 5 millions d’euros. Plus précisément, les objectifs de rémunération liés au service n’étaient pas clairs, au contraire, la plateforme a mis l’accent sur la gratuité avec pour conséquence d’inciter l’utilisateur à prendre une décision commerciale, ce qu’il n’aurait probablement pas pris.

La mesure a également été confirmée sur ce point par le TAR. En plus de sanctionner la plateforme pour 5 millions d’euros, lL’Autorité avait également interdit la propagation de la pratique trompeuse et ordonné à la société de publier une déclaration corrigée sur votre page d’accueil. Malgré la suppression du libellé “c’est gratuit et ce sera pour toujours” par la plateforme, selon l’Autorité Antitrust, le problème demeure. Pour cette raison, Facebook risquerait à nouveau une amende très élevée. Nous vous tiendrons certainement informés des développements à venir.