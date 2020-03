Facebook fermera son application de selfie MSQRD pour se concentrer sur plus

MSQRD, l’application selfie similaire à Snapchat que Facebook acheté en 2016, sera bientôt disparu. Le réseau social a déclaré vouloir fermer l’application de réalité augmentée sur 13 avril, bien que sa technologie continuera de fonctionner sur d’autres services appartenant à Facebook.

“MSQRD a contribué à créer l’élan initial de la réalité augmentée et à fournir des informations pour construire la plate-forme Facebook aujourd’hui”, a écrit l’application dans une mise à jour sur sa page Facebook. “Notre objectif est maintenant de vous offrir les meilleures expériences AR possibles grâce à Spark AR, la plate-forme qui permet à quiconque de créer ses propres effets AR et de les partager avec tout le monde sur le réseau social.”

Facebook: MSQRD a considérablement diminué au fil du temps et n’est plus nécessaire

Facebook a commencé à intégrer la technologie de permutation de visage de MSQRD et d’autres filtres dans ses produits, tels que Facebook Live, immédiatement après l’acquisition de l’application en 2016. Depuis lors, l’équipe MSQRD s’est concentrée sur la construction de la plate-forme Facebook AR. , Spark AR, qui permet aux utilisateurs de créer des effets pour Instagram.

Mais maintenant que les effets AR les plus populaires de Facebook en direct sur Instagram et d’autres applications axées sur les caméras, MSQRD – qui n’a pas été mis à jour depuis 2016 – ressemble plus à quelque chose d’obsolète et d’inutile. Et stratégiquement, il est beaucoup plus logique pour l’entreprise de mettre ses ressources dans Spark AR pour l’ensemble de la plate-forme, plutôt que d’un service autonome qui est constamment baisse de popularité.