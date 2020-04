Facebook Gaming lance sa propre application mobile

Depuis longtemps, nous avons pu voir comment Facebook a abandonné son modèle de jeux occasionnels qui avait connu du succès pour opter pour un plus grand engagement dans le secteur des jeux, mettant en évidence la création de sa propre plateforme de streaming et de retransmission de jeux appelée Jeux sur Facebook. Cependant, bien que cet outil ait été nécessairement lié à l’utilisation du réseau social lui-même car il y est pleinement intégré, tout change à partir d’aujourd’hui, avec la disponibilité de une application mobile autonome.

En ligne avec le service proposé jusqu’à présent, cette nouvelle application se concentre principalement sur la communauté des jeux en streaming, avec une compatibilité directe avec le Go Live de Facebook, et même d’autres plateformes de diffusion comme Twitch, Mixer et YouTube. De cette façon, les utilisateurs pourront diffuser en direct à leurs amis Facebook, créer des vidéos publiques et même du contenu à télécharger et à regarder plus tard. Bien que sans aucun doute le grand avantage est l’immédiatetéÉtant donné que ceux-ci seront déjà hébergés sur Facebook, ces vidéos auront un accès instantané.

Une autre des grandes différences avec le reste des plates-formes est que il n’y aura pas de publicités dans l’application, étant totalement gratuit. Bien que cela n’enlève rien à la présence de micropaiements à travers les «étoiles», un système de récompense pour récompenser nos streamers préférés.

Enfin, et pour essayer de garder le plus d’utilisateurs possible, Facebook Gaming va également rétablir certaines fonctions destinées au reste du public, nous permettant de jouer une large sélection de jeux casual en ligne avec d’autres joueurs et utilisateurs du réseau social.

Selon des rapports du New York Times, Facebook Gaming devait initialement être publié au cours du mois de juin, mais en raison de la situation actuelle de confinement et du niveau élevé de personnes (et d’ennui) dans leurs maisons, la société Zuckerberg a décidé d’opter pour cette avance.

Désormais disponible au téléchargement sur les appareils Android, pour le moment, les utilisateurs iOS devront attendre quelques jours de plus, car bien que l’application soit déjà téléchargée sur l’App Store, cela dépend toujours de l’approbation de publication d’Apple.