Facebook, il y a des nouvelles pour son service de streaming en direct

Facebook prépare un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour son service de streaming en direct. La plateforme est l’un des services les plus utilisés au cours de cette période de quarantaine. L’équipe de développeurs Facebook a donc pensé à enrichir son outil de streaming en direct avec de nouveaux contenus.

Par exemple, l’une des options à ajouter permettra aux utilisateurs qui n’ont pas de compte Facebook de profiter du streaming public en direct depuis leurs appareils mobiles, en suivant la même dynamique que la version Web. Cette fonctionnalité arrivera cette semaine et sera disponible sur Android et iOS.

Facebook Live, de nouvelles fonctionnalités pour le service arrivent

L’équipe a également pensé à quelques solutions pour ceux qui ont un accès Internet limité, comme l’option qui leur permet de suivre le streaming uniquement en mode audio. Une autre caractéristique qui ajoutera un avantage est l’intégration de sous-titres automatiques dans toutes les vidéos en direct. D’autre part, Facebook a également développé de nouvelles fonctionnalités pour ceux qui utilisent des diffusions en direct pour organiser des événements.

Pour rendre la dynamique plus fluide et organisée, Facebook fournira une série d’outils qui faciliteront à la fois la partie technique de la diffusion en direct et la modération des commentaires et l’attention du public. Facebook n’est pas le seul à travailler pour étendre la fonctionnalité de ses services. Google a annoncé une mise à jour importante pour ceux qui utilisent Google Duo pour les appels vidéo de groupe.

Jusqu’à récemment, il était possible de passer des appels vidéo avec jusqu’à huit personnes à l’aide de Google Duo. Étant donné que de nombreuses personnes dépendent également des appels vidéo pour travailler, Google vous permet désormais de passer un appel vidéo avec un maximum de 12 personnes.