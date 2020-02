Facebook interdit les fausses publicités sur les coronavirus

De fausses publicités sur les coronavirus (y compris celles qui promettent de “guérir” la maladie), ainsi que les désinformations habituelles sur un tel problème médiatique; Les campagnes malveillantes et même les racistes et la haine sont aussi dangereux que COVID-19 lui-même.

Google et Facebook, les deux sociétés qui ont plus d’utilisateurs numériques et plus de données, ont lancé un programme spécial contre la désinformation de tout ce qui touche à COVID-19, mais tout indique qu’ils devraient renforcer ces campagnes. L’extension du coronavirus à toutes les régions du monde et le catalogage probable de la «pandémie» par l’OMS compliqueront également la situation du monde numérique, en plus des situations économiques qui se produisent actuellement.

Facebook a expliqué qu’il s’efforce de soutenir les efforts de l’Organisation mondiale de la santé, «notamment en prenant des mesures pour arrêter les annonces de produits faisant référence au coronavirus et créer un sentiment d’urgence, comme impliquer un approvisionnement limité ou garantir une cure ou une prévention«.

Par exemple, ils seront annonces de masques interdits qui assurent une propagation à 100% du virus. Ce nouveau protocole sera également implémenté dans d’autres services tels que Marketplace, en plus de celui établi pour Instagram et le réseau social lui-même. Et c’est très nécessaire pour une entreprise qui déplace des centaines de millions d’utilisateurs dans tous ses services.

Les vérificateurs de données tiers de Facebook examinent le contenu lié au virus et lorsqu’ils évaluent quelque chose comme faux, cela limitera sa propagation et enverra une notification aux personnes qui ont partagé ou tentent de partager ce contenu. Facebook supprime également le contenu qui a été souligné par des organisations de santé mondiales pour contenir de fausses déclarations ou même des théories du complot, telles que de faux traitements comme l’eau de Javel. Il restreindra ou bloquera également les hashtags utilisés pour diffuser des informations erronées sur Instagram.

Quant à Google, il a activé les alertes pour le coronavirus dans son moteur de recherche et inclut des liens directs vers des sources officielles d’information et de réponse, laissant ensuite les résultats actuels, tels que les dernières nouvelles sur le sujet.

Bien sûr, il est important d’être prudent face à cette urgence de santé mondiale et de prendre des précautions raisonnables pour prévenir l’infection, comme pour toute autre maladie similaire, mais c’est tout aussi important. empêcher la “contagion” pour ces fausses publicités sur les coronavirus, la désinformation, le racisme et la haine et même les campagnes de logiciels malveillants qui sont toujours liées à un événement mondial critique.

Non, il n’y a pas de remède, pas de vaccin, pas même de traitement spécifique contre COVID-19. Les utilisateurs ont beaucoup à dire pour lutter contre toute cette désinformation et à partir de là, nous exprimons notre modeste appel au calme.