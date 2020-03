Facebook interdit temporairement les publicités sur le nouveau virus

Le réseau social Facebook a récemment décidé de interdire temporairement les publicités pour certains produits sur sa plateforme, on parle de publicités qui concernent masques jetables pour le visage médical.

Cette décision a été prise pour essayer de empêcher l’utilisation sur leur plate-forme pour exploiter les préoccupations de personnes dans toute l’Italie et dans le monde concernant le nouveau coronavirus. Découvrons tous les détails.

Facebook interdit la publicité des masques jetables

La plateforme dirigée par Mark Zuckerberg a déclaré que l’interdiction affecterait les publicités et les annonces commerciales sur le marché. Il a ensuite dit qu’il commencerait à faire se conformer à l’interdiction dans les prochains jours. Le géant a voulu souligner qu’il avait précédemment annoncé une interdiction de la publicité faisant des allégations sur les bienfaits pour la santé d’un produit particulier ou garanti “qu’un produit empêchera quelqu’un de contracter le virus”.

Certains responsables américains de la santé publique, comme l’a souligné Giovanni D’Agata, président de la Fenêtre des droits a exhorté les gens à cesser d’acheter des masques. En fait, comme nous le savons bien, ces derniers sont utile à toutes les personnes qui ont déjà des problèmes particuliers, et qui pourrait donc contracter plus facilement le virus.

Ces derniers jours, la plate-forme e-commerce Amazon, pour tenter de contrer la spéculation sur certains types de produits, tels que les gels désinfectants et les masques, a éliminé plus d’un million de produits de la vente, précisément parce qu’ils sont proposés à des prix exorbitants étant donné l’énorme quantité de demandes. Comme conseillé par le gouvernement, nous essayons de quitter la maison le moins possible et uniquement pour le travail ou les urgences personnelles.