Facebook introduit de nouvelles règles sur l’utilisation des mèmes

Le réseau social Facebook récemment introduit nouvelles règles concernant i mème sur la plateforme. Les nouvelles règles ne concernent que certains utilisateurs.

Par certains utilisateurs, nous entendons tous candidats politiques, qui sera désormais obligé de rendre leurs collaborations publicitaires transparentes avec les pages des mèmes et des influenceurs. Découvrons ensemble la question en détail.

Facebook: nouvelles politiques sur l’utilisation des mèmes

C’est désormais officiel, les mèmes commandés par les candidats et diffusés par le biais de parrainages sont considérés comme de la propagande politique. Par conséquent, en tant que tels, ils vont déclaré et présenté aux utilisateurs. Le géant de Menlo Park vient de mettre à jour ses lignes directrices dans le but de rendre obligatoire pour tous les candidats politiques de déclarer publiquement toute collaboration avec des influenceurs ou des pages qui publient des mèmes ou du contenu similaire en leur propre nom.

Tant sur la plateforme Instagram que sur Facebook, les candidats devront également en ajouter un à chaque publication du type publié étiquette claire qui se lit comme suit: “Partenariat payé avec“,”en collaboration publicitaire avec». La décision est intervenue à la suite d’un candidat démocrate à l’élection présidentielle américaine, Michael Bloomberg, qui a entamé une collaboration avec un groupe appelé Meme 2020, auquel il a commandé des mèmes à distribuer sur les réseaux sociaux afin d’espérer gagner quelques votes de plus, notamment pour les jeunes.

Selon les données, Bloomberg a dépensé plus d’un million de dollars par jour uniquement pour sa campagne publicitaire sur Facebook. Le géant a donc décidé de rendre plus transparents les mécanismes de propagande qui se cachent actuellement derrière la viralité de certains mèmes. Qu’en pensez-vous?