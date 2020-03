Facebook, la nouvelle fonctionnalité est enfin disponible sur le bureau

Cette fonctionnalité fonctionne depuis longtemps. Facebook a promis pour la première fois une interface de bureau plus propre et plus rapide pour Conférence des développeurs F8 au printemps dernier. Un nombre limité d’utilisateurs ont commencé à tester le projet renouvelé en janvier.

Le mode sombre sur Facebook peut ne pas être immédiatement accepté volontiers, mais il le sera au fil du temps

Si vous utilisez la version de bureau de Facebook, vous verrez probablement un bannière en haut de la page, qui vous demandera si vous souhaitez essayer le “Nouveau Facebook”. Pour l’instant, vous pouvez toujours revenir au paramètre “Facebook classique” si vous le souhaitez, mais la refonte deviendra le paramètre par défaut d’ici la fin de l’année.

D’autres changements incluent des onglets centralisés pour Facebook montre, marché, groupes et jeux. Même si les utilisateurs n’aiment pas tous les aspects de l’interface repensée, le mode sombre deviendra probablement populaire. Le mode sombre est déjà disponible dans plusieurs applications appartenant à Facebook, notamment Messenger, Instagram et WhatsApp. De plus, les utilisateurs sont susceptibles de regarder leurs écrans encore plus pendant la pandémie de coronavirus, et cette nouvelle solution pourrait aider à réduire la fatigue oculaire.