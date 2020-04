Facebook lance KIT, l’application pour discuter sur Apple Watch

la Expérimentation de nouveaux produits, l’équipe de test développée par Facebook afin de concevoir et d’expérimenter, en fait, de nouvelles plateformes et applications, elle est active depuis juillet de l’année dernière et a déjà mis en place des projets très intéressants.

Parmi ceux-ci, hobbi, une application conçue pour les amateurs, qui leur permet de créer des collections thématiques sur leurs projets (comme la cuisine, le jardinage, les meubles, l’art, la couture, etc.), organiser des photos et des vidéos qui documentent leurs créations, afin de suivre leurs progrès; et Tuned, une application conçue pour les couples, qui leur propose un espace privé dans lequel partager des notes, des messages vocaux, des images, ajouter des réactions, définir votre humeur et créer une liste de lecture collaborative.

la Équipe expérimentale Facebook cependant, a lancé une nouvelle application. Son nom est KIT – Restez en contact – et c’est un nouvelle plateforme de messagerie dédiée à Apple Watch, la smartwatch Cupertino. Comparé à Messenger, KIT offre une interface et des commandes plus simples et plus intuitives, et permet aux utilisateurs disposant d’une Apple Watch de reste en contact (Restez en contact, en fait) avec des proches.

KIT est une application autonome, qui n’a donc pas besoin d’être installé sur l’iPhone, mais qui doit tout de même être installé associer votre compte Facebook pour fonctionner. Cela servira essentiellement à établir avec quels contacts vous souhaitez communiquer. Une fois cela fait, il sera possible de partager votre position, des emojis ou avec ces personnes envoyer de vrais messages.

Ceux-ci peuvent être soit tapé manuellement, en dessinant les lettres sur l’écran de la montre intelligente pour composer le mot, jusqu’à composer le message entier. Ou plus simplement, vous pouvez système de dictée vocale, puis convertissez ce qui a été dit en texte. Alternativement, il est également possible envoyer des messages vocaux. Beaucoup plus simple et plus pratique. Le destinataire recevra ce message sur Facebook Messenger, s’il n’a pas d’Apple Watch avec l’application KIT installée.