Facebook lance l’application Creator Studio qui permet aux créateurs de gérer le contenu des pages sur les appareils mobiles

Facebook a annoncé aujourd’hui l’application Creator Studio pour les appareils mobiles, y compris iPhone et iPad. Les éditeurs et les créateurs pourront désormais gérer le contenu de leurs pages Facebook à l’aide de la nouvelle application, qui n’était auparavant disponible que sur son site officiel.

Creator Studio permet aux utilisateurs de gérer une ou plusieurs pages Facebook simultanément en un seul endroit. Vous pouvez suivre les mesures d’engagement, répondre aux commentaires et aux messages directement dans la boîte de réception et recevoir des informations importantes sur le contenu publié. L’outil permet également de créer et de modifier des articles sur le flux sans avoir à accéder à chacun d’eux.

Selon la société, la nouvelle application Creator Studio fournit la plupart des fonctionnalités de la version du site Web, mais certaines d’entre elles ne sont pas disponibles pour l’instant. Par exemple, les créateurs peuvent utiliser l’application pour modifier les titres et descriptions des vidéos, supprimer des publications, publier et replanifier des publications rédigées, mais ils ne pourront pas créer de nouvelles publications à l’aide de la version mobile.

Voici comment Facebook décrit l’application:

«À partir d’aujourd’hui, les créateurs et éditeurs du monde entier auront accès à la nouvelle application Creator Studio de Facebook. L’application est une évolution et un complément mobile de Creator Studio, le hub de bureau dédié à aider les créateurs et les éditeurs à gérer leur contenu, à suivre les performances et à se connecter de manière significative avec leur public sur Facebook. La nouvelle expérience offre les mêmes informations exploitables et des mesures d’engagement significatives, le tout depuis la facilité d’un appareil mobile. »

L’application Creator Studio de Facebook est désormais disponible gratuitement sur l’App Store. Il existe également une version Android disponible sur le Google Play Store.

