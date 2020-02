Facebook lance sa nouvelle application Hobbi, de quoi s’agit-il?

Facebook a lancé une nouvelle application: elle s’appelle hobbi, et plus qu’être un Social, il est proposé comme un outil pour organiser vos projets et suivre les progrès dans le temps.

Il s’agit une application conçue pour les créatifs, pour les amateurs, en fait (le nom de l’application – Hobbi – fait référence aux loisirs) et Social n’a rien du tout. Il n’est pas possible d’ajouter ou de suivre d’autres utilisateurs, il n’est pas possible de commenter ou de laisser un Like aux créations publiées par la communauté, car il n’y a pas de véritable communauté à Hobbi.

Tout tourne autour de la possibilité de créer des collections thématiques sur leurs projets (comme la cuisine, le jardinage, les meubles, l’art, la couture, etc.), organiser des photos et des vidéos qui documentent leurs créations et leurs loisirs, et ainsi de suivre les progrès réalisés dans le temps, simplement en comparant les résultats obtenus. Les collections créées sur Hobbi peuvent ensuite être partagées, en externe, avec des amis, en transmettant les projets créés sur des applications de messagerie compatibles.

Hobbi, Facebook s’est-il vraiment inspiré de Pinterest pour la création de cette application?

Hobbi peut être considéré comme une sorte de Facebook Pinterest, bien qu’avec de nombreuses limitations: les deux plates-formes, en fait, vous permettent de collecter et d’organiser des images dans des collections thématiques. Pinterest, cependant, en plus d’être un lieu où les gens se laissent inspirer par les créations d’autres utilisateurs, il intègre les pratiques les plus courantes des réseaux sociaux.

Hobbi a été conçu parÉquipe NPE, le groupe Facebook qui travaille sur des projets expérimentaux. Le groupe a déjà lancé trois autres applications dans le passé: baleine, pour créer des mèmes; Bump, une plateforme de messagerie géolocalisée pour les étudiants; et aux, pour partager les morceaux de musique créés. Pour le moment, Hobbi est disponible exclusivement pour les appareils Apple en Espagne, en Belgique, en Ukraine, en Colombie et aux États-Unis d’Amérique. Il n’est pas encore clair si l’application sera publiée sur d’autres marchés à l’avenir.