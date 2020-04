Facebook lance sa propre application de streaming en direct pour les jeux

Avec l’intention de concurrencer directement Twitch et YouTube, Facebook lance sa propre application de streaming de jeux en direct.

Twitch et YouTube sont les deux plus grandes plates-formes de jeux en ligne actuellement. Ils promeuvent des flux de jeux en direct qui peuvent générer des profits très élevés chaque année. Mais Facebook veut changer cela avec son application et ses jeux de streaming en direct autonomes.

La nouvelle application Facebook se concentrera sur la diffusion en direct, mais c’est également une application de jeu qui peut connecter les gens. L’application Facebook a été lancée tout d’abord pour les plates-formes Android, puis elle le sera pour les plates-formes iOS. Les utilisateurs, avec l’application Facebook, pourront utiliser la fonction Go Live pour diffuser des jeux mobiles (et pas seulement ceux de l’application) via leur page Facebook.

Il est possible que ce lancement ait été prévu un peu plus tard, mais en raison du confinement de COVID-19, la plate-forme de jeu Facebook se développe remarquablement, ce que Facebook aurait pu considérer comme un excellent moment pour lancer sa nouvelle application .

L’application de jeu Facebook, contre Twitch et YouTube

Facebook investit des millions de dollars depuis des années, créant une plateforme de jeu en s’associant à de nombreux streamers, joueurs et créateurs de contenu. Cependant, même avec une plate-forme comptant plus de 2,5 millions d’utilisateurs mensuels, Facebook est toujours à la traîne par rapport à ses concurrents directs Twitch et YouTube, en particulier compte tenu du nombre d’heures que les gens passent à regarder les flux de jeux.

Par exemple, Twitch représentait pas moins de 61% de toutes les diffusions de jeux en décembre 2019. Dans le cas de YouTube, il était de 28%, tandis que la plate-forme de streaming de Microsoft, Mixer, était de 3%. .

Avec sa nouvelle application de diffusion en direct sur Facebook, il espère battre Twitch et YouTube dans cette tarte lucrative, ou du moins c’est son intention. Que cela fonctionne ou non est incertain. Rappelez-vous, par exemple, que YouTube a dû fermer son application de jeu en 2019 après quatre ans. Donc, malgré les accords que Facebook a conclus, Twitch continue de dominer à la fois en termes de téléspectateurs et de nombre de streamers.

Partagez-le avec vos amis!