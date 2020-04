Facebook lance trois nouveaux outils contre le coronavirus

Le réseau social Facebook dieux récemment lancés de nouveaux outils, des outils, pour essayer de lutter contre le nouveau coronavirus. Ces nouveaux outils enrichissent Data for Good, une initiative de plate-forme pour les universités et les organisations à but non lucratif.

Toutes les grandes plateformes numériques suivre nos habitudes en ligne, mettent actuellement tout ce qu’ils savent sur nous à la disposition des gouvernements et des universités pour étudier le nouveau coronavirus.

Facebook: trois nouveaux outils contre le coronavirus

Suite à l’initiative lancée par le géant Google, vendredi 4 mars 2020, Facebook a également décidé de améliorez votre programme Data for Good, réservé aux universités et aux organisations à but non lucratif ajoutant également quelques outils. Il s’agit plus précisément de trois nouveaux outils pour étudier et prévenir l’évolution de l’infection. Comme les hommes de l’entreprise l’ont également expliqué lors de la présentation, il s’agit d’informations agrégées et anonymisées qui respectent les règles de confidentialité.

Ces informations seront utilisées pour retracer et analyser l’impact des mesures de prévention sur la mobilité et donc sur la propagation du virus lui-même. Les premiers à pouvoir utiliser ces données seront les experts du groupe de travail recherché par le ministère de l’innovation afin d’étudier des solutions basées sur les données au coronavirus. la premier outil / carte, révèle la probabilité qu’une personne puisse entrer en contact avec d’autres. Ce modèle pourrait aider les chercheurs à déterminer comment le coronavirus pourrait se propager.

la le deuxième outil montre les tendances de la mobilitéc’est-à-dire qu’ils montrent localement si les gens sont près de chez eux ou visitent de nombreuses parties de la ville. Il s’agit de comprendre si les mesures préventives vont dans la bonne direction. Enfin, l’indice des liens sociaux montre des amitiés entre différents états et pays ce qui peut aider les épidémiologistes à prévoir la probabilité de propagation de la maladie.