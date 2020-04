Facebook lance Tuned, une nouvelle application conçue pour les couples

Il s’appelle Tuned, et c’est une nouvelle application développée par l’équipe d’expérimentation Facebook, conçue pour offrir aux couples un nouvel espace dans lequel vivre une socialité plus intime et réservée. Tuned, en fait, veut être «un espace privé où vous et votre meilleure moitié pouvez être vous-même. Vous pouvez être pâteux et stupide même lorsque vous êtes loin de vous (ou de lui) “.

Tuned, le Social pour les couples pensé par Facebook

Avec Tuned, il est possible de faire beaucoup de choses. Il est possible, par exemple, de créer une sorte de journal d’amour secret dans lequel partager des notes, des messages vocaux et des images, ajouter des réactions et des autocollants personnalisés, définir votre humeur et créer une liste de lecture collaborative dans laquelle tout le monde peut ajouter, à de temps en temps, vos morceaux de musique préférés (pour ce faire, vous devrez associer votre compte Spotify à l’application Tuned).

Bref, avec Tuned, les couples qui en ce moment de crise sanitaire sont contraints de prendre leurs distances, peuvent déclarer et exprimer leur amour en toute liberté et confidentialité, à l’abri des regards indiscrets des utilisateurs du Social. Cependant, l’application ne semble disponible – pour le moment – que pour les appareils iOS. Il est entièrement gratuit et ne nécessite aucun compte Facebook pour être utilisé.

Cela signifie que Tuned peut également être utilisé sans nécessairement associer votre profil Facebook à l’application, mais il semble que les utilisateurs qui décident de l’utiliser soient soumis aux mêmes règles de traitement des données Facebook, donc les informations qu’ils fournissent ils peuvent théoriquement être utilisés pour cibler des publicités.