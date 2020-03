Facebook lance un nouveau design – MuyComputer

Il est incontestable que Facebook il ne traverse pas ses meilleurs moments. Et c’est que les problèmes liés à une mauvaise gestion de la vie privée de ses utilisateurs, la fin de leurs plans de monétisation Whatsapp à travers la publicité, les vols et plus de vols de données… Oui, ce n’est définitivement pas une époque de vin et de roses. Mais, en toile de fond, il y a un problème encore plus inquiétant pour les dirigeants de l’entreprise: leur manque d’engagement avec les plus jeunes, comme on peut le voir ici, qui préfèrent d’autres services en ligne que le réseau Zuckerberg.

Il y a de nombreuses étapes, il faut le reconnaître, que l’entreprise a prises pour tenter de se rapprocher de ces utilisateurs. De toute évidence, l’achat de Instagram, ainsi que la copie de la fonction des histoires populaires de ce service dans le service. Et il y en a une autre qui, bien que plus subtile, ne cesse d’attirer l’attention, et c’est l’évolution de l’interface utilisateur, qui rappelle chaque jour plus celle d’une application smartphone-tablette qu’un web.

Et la dernière mesure prise à cet égard est, sinon la dernière, oui, bien sûr, la plus évidente à ce jour. Le nouveau design, désormais disponible (sur demande) pour la plupart des utilisateurs, réduit le nombre d’éléments visibles à l’écran (une constante dans les derniers changements d’interface Facebook), les textes sont plus grands et, autour des groupes d’éléments, il y a beaucoup plus de blancs … ou de noir, si vous choisissez le mode sombre, une option fortement recommandée À mon avis.

Comme conséquence initiale de ce changement, de nombreux utilisateurs avec un écran de 15 pouces ou plus auront le sentiment qu’ils “ont trop d’écran” pour si peu de contenu. Et c’est que si l’on compare la nouvelle interface avec la précédente, il est vrai que les mêmes blocs sont conservés, mais le nombre d’éléments qui y sont représentés diminue. Par exemple, jusqu’à présent, il était possible d’avoir plusieurs conversations Facebook Messenger en bas de l’écran. Maintenant, ce n’est plus possible, vous ne pouvez avoir qu’une conversation ouverte à tout moment.

Et il en va de même avec les publications de nos contacts. Avec le nouveau design et les nouvelles polices, en réduire le nombre que nous pouvons voir à l’écran, nous devrons donc faire défiler plus loin pour vérifier les dernières nouvelles de nos contacts. Il y aura sûrement des gens qui apprécieront cette réduction du volume d’informations. Mais personnellement, je préfère que chaque regard sur l’écran soit plus important pour moi, et ne pas avoir à porter la molette de la souris pour rattraper son retard.

Personnellement, et comme amélioration la plus notable, je m’en tiens au mode sombre. Et c’est qu’avec autant d’espace blanc dans la nouvelle interface, vous ajustez la luminosité de l’écran au minimum ou cela peut être ennuyeux. La nouvelle présentation de la liste des notifications lorsqu’elle est déployée, totalement à droite, me semble également être un bon changement, bien que pas aussi remarquable que le mode sombre.

Comme je l’ai indiqué au début, le nouveau design Facebook est maintenant disponible si vous voulez l’essayer, mais il n’est pas automatiquement activé. Pour le voir, accédez au site, cliquez sur le menu déroulant dans la barre du haut et cliquez sur “Passer à la nouvelle version …”. De cette façon, vous accéderez à la nouvelle interface. Et si, après quelques minutes, vous décidez que vous n’êtes pas convaincu et que vous souhaitez revenir à la vue classique, vous pouvez le faire en répétant cette même opération à partir de la nouvelle. Et si vous l’essayez, qu’en avez-vous pensé?