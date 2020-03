Facebook lance une nouvelle application Messenger avec refonte, 2x plus rapide

Nous avons appris au cours du week-end que Facebook était prêt à déployer son application Messenger reconstruite pour iOS avec un nouveau design axé sur la simplicité. Maintenant, Facebook a officiellement lancé le nouveau iOS Messenger et dit qu’il est 2x plus rapide et que la taille de l’application est 1/4 de la version précédente.

Nous avons eu un aperçu du nouveau design à deux onglets du Messenger simplifié pour iOS au cours du week-end. Il ne comporte que «Chat» et «Personnes» dans la barre inférieure – plus d’onglet Découverte – pour simplifier la navigation dans l’application et trouver ce dont vous avez besoin. Désormais, les histoires se trouvent dans un nouvel onglet dans People.

Dans la foulée de Messenger 4, nous avons commencé un voyage pour simplifier et repenser Messenger, appelé en interne Project LightSpeed, et maintenant nous avons reconstruit l’application iOS à partir de zéro. À partir d’aujourd’hui, nous déploierons un Messenger plus rapide, plus petit et plus simple sur iOS au cours des prochaines semaines. Messenger se chargera deux fois plus rapidement * et aura un quart de sa taille d’origine.

Facebook a détaillé l’application mise à jour dans un communiqué de presse aujourd’hui et a partagé quelques détails supplémentaires sur la façon dont elle offre une meilleure expérience (via The Verge). Un aspect intéressant, ce lancement nous rappelle que Facebook s’est engagé à apporter son application Messenger sur le Mac en 2019 mais nous ne l’avons toujours pas vu arriver.

Facebook a simplifié le code de 85%, passant de 1,7 million de lignes de code à seulement 360 000. Outre la conception simplifiée, les deux avantages principaux sont le chargement de l’application 2x plus rapide et l’application étant 75% de la taille de la version précédente.

plus rapide: Une heure de démarrage plus rapide peut ne pas avoir autant d’importance si vous n’ouvrez une application qu’une ou deux fois par jour pour jouer à un jeu ou regarder un film, mais cela fait une énorme différence lorsque vous ouvrez une application plusieurs fois par jour pour répondre aux messages de les gens qui comptent le plus.

Plus petite: Une application plus petite signifie que Messenger démarre, télécharge et met à jour plus rapidement pour tout le monde, y compris les personnes qui utilisent l’application sur des appareils plus anciens ou dans des zones à faible connectivité où chaque kilo-octet compte.

Plus simple: Nous avons rationalisé l’application tout en la gardant riche en fonctionnalités et en permettant à nos ingénieurs de créer de meilleures expériences plus facilement. Par exemple, nous avons réduit la liste de contacts de 40 versions à une qui fonctionne de manière cohérente dans l’application. Cela contribue non seulement à la charge cognitive des personnes, mais cela signifie également que les ingénieurs n’ont pas besoin de créer de nouvelles expériences à partir de zéro.

La mise à jour de Facebook Messenger pour iOS est disponible dès maintenant sur l’App Store et toutes les modifications arriveront à partir d’aujourd’hui et seront déployées à tous les utilisateurs au cours des prochaines semaines. Pour en savoir plus sur le contexte des modifications, consultez le communiqué de presse complet ici.

