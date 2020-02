Facebook le logo le plus contrefait

Aujourd’hui, nous voulons entrer dans le monde de phishing en ligne, un phénomène qui se développe malheureusement de plus en plus avec le temps. Facebook, Yahnoo et Spotify sont les trois marques les plus utilisées par les pirates pour les attaques, soyez prudent.

Les marques les plus populaires ont émergé du nouveau Rapport “Brand Phishing” signé par Check Point La recherche. L’étude a analysé lesquels les marques sont imitées par des pirates en ligne pour tromper les utilisateurs. Découvrons plus de détails.

Facebook le logo le plus utilisé pour le phishing en ligne

Les pirates utilisent des marques célèbres pour tromper les utilisateurs et les persuader de télécharger leurs informations d’identification sur le faux site. Les enquêtes ont été réalisées en période où les achats sont plus intenses que le reste de l’année, parlons Vendredi noir et la période Christmassy. Selon le rapport en question, les marques les plus imitées sont celles qui apparaissent le plus souvent dans les attaques en ligne.

Facebook comme mentionné précédemment, en tête du classement avec 18% de toutes les tentatives de phishing, en deuxième et troisième place, nous trouvons Yahoo avec 10% et respectivement Netflix avec 5%. Suivi par Paypal, Microsoft, Spotify, Apple, Google, Chase et RayBan. Ces derniers rapportent un pourcentage compris entre 2 et 5%, qui malgré un faible niveau, comprend des millions de personnes dans le monde.

Par attaque de phishing, on entend les criminels ils essaient d’imiter un site Web très célèbre, en utilisant une adresse Internet similaire mais pas la même, concevoir également une page Web qui pourrait être l’original pour la similitude. Selon le relations: «Les cybercriminels utilisent différents vecteurs d’attaque pour tromper les utilisateurs et les pousser à se connecter à de faux sites Web. Les attaques se produisent souvent à partir d’un e-mail, mais d’autres systèmes sont également utilisés. Au cours des deux dernières années, cependant, l’incidence de ce type d’attaque a fortement augmenté en raison de l’utilisation croissante des e-mails via le cloud, ce qui permet aux criminels de se déguiser en personnes dignes de confiance. ” Soyez donc prudent.