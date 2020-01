Facebook Libra perd des morceaux, Vodafone quitte également le projet

Depuis de nombreux mois, on parle du projet Facebook livres, la nouvelle crypto-monnaie inventée par le géant de Menlo Park qui a beaucoup de problèmes et “doutes»Par les partenaires qui se sont initialement impliqués.

Le projet de crypto-monnaie semble de plus en plus faible et voué à la faillite, malgré les assurances constantes que Mark Zuckerberg l’a maintenu. Au cours des dernières heures, nous avons en effet constaté que l’opérateur Vodafone a également décidé d’abandonner le projet, après quelques mois de PayPal. Voyons les détails.

Vodafone abandonne également le projet Libra de Facebook

Au cours des dernières heures, l’opérateur Vodafone a abandonné le projet appelé Libra Associationc’est-à-dire l’organisation qui gère tous les principaux aspects de la nouvelle crypto-monnaie. On peut dire qu’on est avant encore une autre défection par l’un des membres fondateurs, qui croyait initialement beaucoup au nouveau projet. À ce stade, des doutes sur le caractère concret de ce projet se font de plus en plus sentir.

Probablement celle de Vodafone est une sortie moins lourde que celle de PayPal pour le projet, qui a ensuite été suivie par Mastercard, Visa, eBay et bien d’autres. C’est certainement un signal qui ne passera pas inaperçu auprès de la direction générale de l’association. . a rapporté une déclaration publiée par un Le porte-parole de Vodafone, qui a déclaré que la société continuera de surveiller le développement de la Balance de l’extérieur et qu’elle n’exclut pas de futures collaborations.

Bref, le projet Facebook ne semble pas avoir convaincu beaucoup le monde financier et politique, notamment pour les peu de crédibilité qui restait entre les mains de la plateforme. Pour le moment, faire confiance à la plateforme est difficile et par conséquent aussi de toutes les initiatives qui y sont liées, surtout si elles se déroulent dans des domaines extrêmement importants comme celui de la finance mondiale.