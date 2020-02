Facebook Lite reçoit le mode sombre, comment l’activer sur les smartphones Android

Peut-être que tout le monde ne sait pas que l’application Facebook est également disponible dans la version Lite, qui n’est qu’un version simplifiée du Social bien connu, plus léger à plusieurs égards: ça pèse moins, il prend donc moins d’espace mémoire que l’application Facebook standard; utilise moins de données, il est donc idéal pour ceux qui disposent de peu de Go de trafic de données; et télécharger des mises à jour d’amis beaucoup plus rapidement.

A partir d’aujourd’hui, Facebook Lite il peut également être utilisé par ceux qui souhaitent utiliser Social dans mode sombre parce que, de manière inattendue, la société de Mark Zuckerberg a mis en œuvre le Mode sombre. Étrange mais vrai, le mode sombre tant attendu a d’abord été rendu disponible pour la version Lite de Social, que dans la version standard. Parmi les différents avantages offerts par le mode sombre, une plus grande autonomie du smartphone et une meilleure lisibilité pendant les heures d’utilisation nocturne de l’appareil.

Facebook Lite, comment activer le mode sombre sur un smartphone Android

Tu ne sais pas comment activer le mode sombre de Facebook sur un smartphone Android? Pas de problème, suivez ce guide simple et court!

Tout d’abord, si vous ne l’avez pas encore, la première étape consiste à télécharger l’application Facebook Lite sur votre smartphone. Lancez l’application et connectez-vous à votre compte. À ce stade, cliquez sur les trois lignes horizontales en haut à droite: vous trouverez ici plusieurs éléments, dont celui relatif au mode sombre, accompagné de l’icône en forme de lune. Pour activer le mode sombre, il vous suffira permettre la voix Mode fond noir et c’est tout. Le mode sombre de Facebook est actif sur votre smartphone!