Facebook lutte contre les fausses nouvelles avec le nouveau centre d’information COVID-19

Facebook a lancé un coronavirus et un centre d’information Covid-19, qui offriront aux utilisateurs un emplacement central pour obtenir les dernières nouvelles et informations, ainsi que des ressources et des conseils pour aider les utilisateurs à rester en bonne santé et à soutenir leur famille et leur communauté.

Le nouveau hub apparaîtra en haut du fil d’actualité d’un utilisateur et est conçu pour offrir des informations officielles fiables sur la pandémie. Il fournira des mises à jour en temps réel des autorités sanitaires nationales et des organisations mondiales, telles que l’Organisation mondiale de la santé, et les gens peuvent recevoir des mises à jour des autorités sanitaires directement en suivant le canal.

Les utilisateurs peuvent également trouver des articles, des vidéos et des articles utiles qui expliquent comment fonctionne la distanciation sociale, dans le but d’aider à prévenir la propagation de Covid-19. Aux États-Unis, les gens peuvent utiliser le centre d’information pour entrer en contact avec des groupes locaux s’ils ont besoin d’aide ou souhaitent offrir un soutien à d’autres membres de leur communauté.

Lutter contre les fausses nouvelles

Des informations fiables sont plus cruciales que jamais au milieu d’une pandémie mondiale, et Facebook veut clairement être vu comme faisant sa part pour endiguer la vague de désinformation et de fausses nouvelles.

La société a également promis d’interdire les annonces et les annonces commerciales pour les masques, les désinfectants pour les mains, les lingettes désinfectantes pour les surfaces et les kits de test Covid-19. Les publications organiques répertoriant ces éléments seront également supprimées.

Le nouveau service de Facebook s’étendra à plus de pays dans les prochains jours, mais a déjà été déployé en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne et aux États-Unis.

Via Facebook