Facebook Messenger a encore changé de look

L’application de messagerie instantanée Facebook Messenger a récemment décidé de changez de nouveau votre look. Si les bots étaient au cœur de la stratégie de l’équipe il y a trois ans, les choses ont changé avec le temps.

Changez tellement qu’avec le nouvelle interface à venir, les bots ont même perdu la place de choix que les développeurs leur avaient attribuée. Découvrons tous les détails ensemble.

Facebook Messenger change de nouveau de look

Au cours des dernières heures, l’équipe Facebook Messenger a annoncé une nouvelle implémentation, qui arrivera dans les prochains jours, de un changement graphique important conçu pour rendre l’application encore plus facile et plus rapide, ce qui implique la suppression de l’onglet “Découvrir”.

la Onglet Contacts, il deviendra un sous-onglet plein écran des Histoires d’amis, nécessite une touche sur le sous-onglet “actif” pour voir quels amis sont en ligne. Comme expliqué par Jeff Higgins, ces changements peuvent attirer les utilisateurs de la plateforme passent plus de temps sur la communication visuelle avec vos amis et la consommation de contenu par rapport à la navigation sur les robots de discussion pour faire du shopping.

L’équipe de développeurs de ce service, a annoncé que cette nouvelle interface est déjà disponible pour un nombre limité d’utilisateurs, tout en dans les prochains jours, il devrait être étendu à un plus grand nombre de personnes. Les bots de chat, de jeu et d’entreprise seront donc masqués, même s’ils ne sont pas complètement supprimés. Ils resteront accessibles au cas où les utilisateurs les rechercheraient intentionnellement via la barre de recherche appropriée. Il suffit d’attendre la sortie officielle de la nouvelle interface pour la voir de nos propres yeux.