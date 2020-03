Facebook Messenger arrive sur Apple Mac mais pas pour tout le monde

Lors de la conférence des développeurs Facebook F8 2019, la société a annoncé son intention d’introduire une application de bureau pour sa célèbre application Messenger. Maintenant, moins d’un an plus tard, l’application Messenger pour les appareils Mac est sur le point de sortir. Bien qu’il ne soit pas encore disponible aux États-Unis, Messenger pour Mac est apparu dans le Mac App Store sur plusieurs marchés non américains.

Un porte-parole de la société a déclaré à TechCrunch que l’application ne serait pas disponible dans le monde entier pour tous les utilisateurs. “Nous menons un petit test de l’application Messenger pour macOS sur quelques marchés”, a déclaré le porte-parole. “Nous n’avons pas encore de date à laquelle il sera disponible, car nous recueillons toujours les commentaires de nos utilisateurs”, ont-ils ajouté.

Facebook Messenger n’arrivera pas sur Mac très bientôt

. et iPhone Hacks ont d’abord remarqué la présence de l’application, faisant référence à un article publié sur un site d’actualités technologiques français appelé MacGeneration. Nous avons également vu Messenger arriver sur certains autres marchés internationaux, notamment au Mexique, en Pologne et en Australie.

La version de bureau de Messenger offre des fonctionnalités similaires au client mobile, notamment la prise en charge du chat vocal et vidéo, en plus de la messagerie texte. Les chats de groupe, les appels et les chats vidéo sont également disponibles. Comme avec l’application sur les appareils mobiles, les utilisateurs peuvent partager des fichiers, réagir avec des emojis et définir un thème sombre.

L’application est construite en utilisant Electron, pas Catalyst. Bien qu’Electron soit un moyen populaire de créer des applications de bureau à partir d’une application Web, ce n’est certainement pas le plus sûr. L’arrivée de l’application ne survient que quelques jours après que Facebook a présenté sa nouvelle application Messenger pour iOS. La nouvelle application mobile élimine la section Découvrir pour simplifier l’interface de l’application et renouvelle l’expérience Messenger.

Facebook a également récemment annoncé l’annulation de la conférence F8 de cette année en raison de l’épidémie de coronavirus.