Facebook Messenger, la nouvelle application pour les appareils iOS arrive

Facebook publie enfin une nouvelle version de son application Messenger pour les appareils iOS. La mise à jour apporte une application plus rapide aux appareils, avec une interface plus propre. Dans le passé, la société avait dévoilé son plan d’intégrer tous ses services dans une seule application. Il faudra probablement beaucoup de temps avant que Facebook réussisse, mais en attendant, la plate-forme continue de s’améliorer pour ses utilisateurs.

Le géant des réseaux sociaux vient d’annoncer le lancement d’une toute nouvelle application Messenger pour appareils iOS, plus propre, plus petite et plus rapide. Le nouveau Messenger pour iOS ne fait que 1/4 de la taille de l’application précédente et ne contient que 360 ​​000 lignes de code, au lieu des 1,7 million de lignes précédentes.

Facebook Messenger, la nouvelle mise à jour est disponible pour iOS

Pour cette raison, l’application se chargera deux fois plus rapidement et consommera beaucoup moins de ressources pendant son fonctionnement. Ce sera un soulagement pour tous les utilisateurs qui ont des problèmes d’espace de stockage ou pour ceux qui utilisent un appareil daté. Un autre aspect important est que Messenger pour iOS est maintenant plus facile que jamais.

Bien que l’application ait été reconstruite à partir de zéro, certaines fonctionnalités peuvent être temporairement indisponibles. Cependant Facebook a promis de les restaurer dès que possible, donc si vous remarquez qu’il manque quelque chose, vous devrez attendre que les développeurs l’ajoutent.

Facebook a déjà commencé le lancement du nouveau Messenger pour iOS, mais il faudra quelques semaines pour que l’application apparaisse pour tout le monde, alors attendez si vous ne le voyez pas encore dans l’App Store. Nous sommes sûrs qu’après l’application Messenger, les autres applications de l’entreprise subiront également un grand changement qualitatif.