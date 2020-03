Facebook Messenger: l’application a été reconstruite “à partir de zéro” Tecnoandroid

Facebook a décidé de repenser son application à partir de zéro messager sur iOS le coup d’envoi de son nouvelle stratégie marketing sur les réseaux sociaux: l’objectif est de simplifier l’expérience avec l’application afin de lui donner simplicité et immédiateté. Cette stratégie est complètement nouvelle, également parce qu’auparavant, la société avait pour objectif de faire communiquer les consommateurs avec les marques et les entreprises de différents types en utilisant bot. La stratégie en détail consistait à inciter les utilisateurs à acheter des produits auprès des sociétés susmentionnées via Messenger. En conséquence, l’application de messagerie gagnait de l’argent grâce à cette stratégie. Un abandon retentissant à l’onglet Découvrez et un espace pour les bots de plus en plus limité (ils ont été dans l’application et accessibles uniquement via la barre de recherche).

Facebook Messenger: la nouvelle philosophie de l’application qui vise la transparence

Facebook a déclaré à TechCrunch: “Les robots de discussion, les entreprises et les jeux seront cachés, mais pas complètement bannis de Messenger. Ils seront disponibles pour les utilisateurs qui les recherchent spécifiquement via la barre de recherche, les pages ou les publicités Facebook. Ils peuvent également les trouver avec des clés dédiées qui permettent de communiquer directement avec les entreprises “.

Maintenant Messenger sera simplement divisé en deux parties, ou si nous voulons, en deux onglets: celui qui est dédié à gens et un dédié à le chat. Dans le premier, vous trouverez une autre subdivision entre histoires (la vôtre et celle de vos amis) e actif (qui peut alors entamer une conversation). Dans la seconde, vous trouverez les conversations récentes et encore les personnes actuellement en ligne, à travers une liste verticale.

Il s’agit d’une nouveauté qui donne un air frais et transparent à Facebook qu’il avait déçu ces dernières années, principalement en raison d’autres problèmes concernant publicité politique et désinformation.

