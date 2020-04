Facebook Messenger revient comme une application pour le télétravail

L’arrivée de l’enfermement et la réduction des travaux aux prestations minimales ont provoqué un énorme boom des plateformes de communication en ligne comme Zoom, Microsoft Teams, Hangouts ou Slack. Cependant, le modèle de paiement de certains et les scandales récents d’autres ont ouvert la voie à Zuckerberg pour annoncer le retour de Facebook Messenger, maintenant comme une application téléchargeable pour les ordinateurs.

De cette façon, nous pouvons accéder à toutes les fonctionnalités de Facebook Messenger depuis n’importe quel ordinateur Windows ou Mac exécuter cet outil en tant qu’application autonome, sans dépendre d’un navigateur Web ou d’un appareil mobile. Et c’est que Facebook lui-même a souligné Augmentation de 100% des utilisateurs qui utilisent leur application pour les appels vocaux et vidéo au cours du dernier mois.

Cependant, il convient de mentionner que si ce qui nous intéresse est de préserver notre vie privée, ce n’est peut-être pas la meilleure alternative non plus.

Comment utiliser Facebook pour le télétravail

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Facebook Messenger aura deux versions différentes de son application de bureau en fonction du système d’exploitation. Un détail crucial lors de la recherche et du téléchargement de la nouvelle application, car il n’y a pas de type de lien ou d’informations de Facebook lui-même, mais actuellement la seule façon de télécharger l’application est dans les magasins d’applications d’Apple ou de Microsoft. .

Pour la plupart, l’application de bureau fonctionne comme la version navigateur de Facebook Messenger, y compris les appels vidéo de groupe illimités gratuits. De plus, comme il s’agit d’une application autonome, il pourrait être plus facile à utiliser pendant le multitâche et le changement de tâche de notre système d’exploitation, se présentant désormais comme une application plutôt que comme une page dans le navigateur, et ajoutant les notifications en mode natif.

Enfin, il convient de noter que cette application est livrée avec l’inclusion d’un thème sombre, ainsi que la synchronisation totale de tous les chats pour toutes les plates-formes et les appareils connectés.

