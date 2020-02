Facebook offrira plus de sécurité sur l’utilisation de Messenger Kids

Facebook a lancé Messenger Kids en 2017. L’objectif était de permettre aux parents de mieux contrôler les conversations de leurs enfants et de s’assurer qu’ils ne courent pas de risque d’intimidation. La société affirme aujourd’hui qu’elle étend ses outils de surveillance pour permettre aux parents de mieux comprendre comment leurs enfants utilisent l’application.

L’application proposait initialement quatre protections: le compte devait être créé par le parent; les parents devaient approuver au préalable tous les contacts et pouvaient bloquer un contact à tout moment. Cependant, l’année dernière, l’application comprenait un bug embarrassant qui permettait aux enfants de communiquer avec des contacts non approuvés dans les chats de groupe.

Facebook met à jour certains outils de confidentialité de Messenger Kids

Les nouvelles fonctionnalités introduites aujourd’hui incluent:

Contacts récents et historique de chat: découvrez avec qui votre enfant discute, qu’il s’agisse de chat vidéo ou d’envoi de messages, et à quelle fréquence ces conversations ont eu lieu au cours des 30 derniers jours.

Journal des images de chat: affichez les photos et vidéos les plus récentes que votre enfant a envoyées et reçues dans sa boîte de réception. Si vous pensez qu’une image ou une vidéo ne convient pas à votre enfant, vous pouvez la supprimer du fil de messages de votre enfant et la signaler.

Déconnexion de l’appareil à distance: affichez tous les appareils sur lesquels votre enfant s’est connecté à Messenger Kids et quittez l’application sur n’importe quel appareil via le tableau de bord principal.

Les enfants peuvent désormais débloquer un contact qu’ils ont eux-mêmes bloqué (mais pas un bloqué par leurs parents), et les parents pourront surveiller ces conversations s’ils le souhaitent. Les enfants sont également mieux informés des problèmes potentiels de confidentialité pour eux. “Alors que les enfants commencent à utiliser la technologie, nous pensons qu’il est important de les aider à comprendre comment leurs informations sont utilisées et partagées”, lit la mise à jour Messenger Kids.

En outre, la société tient à souligner qu’elle n’utilise pas les données des enfants à des fins publicitaires. Comme la politique de confidentialité mise à jour le confirme, la société ne vend aucune des informations relatives au parent ou à l’enfant.