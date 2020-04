Facebook organise des tournois de jeux pour les utilisateurs distants

Le réseau social Facebook a récemment lancé la nouvelle fonctionnalité “tournois”, qui permet à tous les utilisateurs d’organiser des défis de jeu amicaux avec des amis et une famille éloignés.

Après avoir introduit Tuned, la nouvelle fonctionnalité pour les couples éloignés, désormais la plateforme de jeux en streaming pour tous les utilisateurs actuellement éloignés pour une mise en quarantaine forcée. Découvrons tous les détails ensemble.

Facebook organise des tournois de jeux

La nouvelle fonction vise à aider les gens à se sentir plus proches, comme l’a expliqué un porte-parole de la plateforme, qui a décidé d’anticiper le lancement compte tenu de l’urgence sanitaire actuelle. Avec la nouvelle fonctionnalité, qui défie les plateformes de jeux en ligne et en streaming, tout le monde peut organiser ou participer à un tournoi ou simplement le suivre.

Il peut s’agir de tournois lancés par des amis, par des créateurs, une compétition mondiale d’eSport, avec des tableaux de course, des classements et tout le reste sous une forme entièrement virtuelle. De plus, Creator et Broadcaster peuvent héberger des tournois de fans et en même temps diffuser des actions de jeu en streaming en direct.

De plus, grâce aux outils de collecte de fonds qui peuvent être intégrés dans la vidéo du jeu, les créateurs peuvent également organiser des tournois pour soutenir des causes caritatives. À ce stade, il suffit de visiter le site officiel du réseau social et de découvrir avec nos yeux la nouvelle fonction lancée. Je vous rappelle que la plateforme ces derniers jours a publié de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour essayer de garder les utilisateurs occupés, s’ennuyant pendant cette quarantaine forcée. Malheureusement, nous devons juste attendre que cette urgence revienne à l’ancienne vie.