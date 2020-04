Facebook partage les cartes thermiques du comté américain pour suivre les symptômes des coronavirus – .

Facebook s’est associé à l’Université Carnegie Mellon pour enquêter sur les symptômes potentiels de coronavirus qu’ils pourraient présenter.

Facebook utilise ces données pour produire des cartes thermiques des symptômes du COVID-19 sur une base comté par comté à travers l’ensemble des États-Unis.

Plus tard cette semaine, Facebook étendra ses enquêtes à l’échelle mondiale pour aider d’autres pays.

La nouvelle pandémie de coronavirus ne prendra pas fin tant que nous n’aurons pas un traitement fiable ou un vaccin efficace. En attendant, la meilleure façon de contrôler la propagation est de tester le plus de personnes possible, d’utiliser le suivi des contacts pour identifier ceux qui sont entrés en contact avec les personnes infectées et de s’assurer qu’ils s’auto-isolent tous afin de ne pas infecter. quelqu’un d’autre. C’est clairement plus facile à dire qu’à faire, mais lundi, Facebook a introduit un outil précieux qui devrait aider les gouvernements à décider où allouer leurs ressources en fonction de la propagation du virus.

Au cours des dernières semaines, Facebook a incité les utilisateurs à répondre à une enquête menée par l’Université Carnegie Mellon. L’enquête interroge les répondants sur les symptômes de la maladie, et Facebook utilise maintenant ces données pour produire des cartes comté par comté montrant où les symptômes de COVID-19 sont les plus fréquents.

Dans un éditorial du Washington Post, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, dit que Carnegie Mellon reçoit environ un million de réponses à son enquête par semaine. Les réponses correspondent à des données qui sont déjà accessibles au public, suggérant que les résultats pourraient être utiles pour suivre la propagation de la maladie et fournir des informations qui pourraient être utiles pour décider où envoyer des ressources difficiles à trouver telles que les EPI et les respirateurs.

«C’est un travail que les réseaux sociaux sont bien placés pour faire», explique Zuckerberg. «En distribuant des enquêtes à un grand nombre de personnes dont nous connaissons l’identité, nous pouvons rapidement générer suffisamment de signaux pour corriger les biais et garantir que l’échantillonnage est effectué correctement. Nous travaillons en partenariat avec des professeurs de l’Université du Maryland pour étendre cette enquête à l’échelle mondiale, et l’équipe de Carnegie Mellon construit une interface de programmation d’application, ou API, qui permettra aux chercheurs de partout d’accéder aux résultats. Nous espérons que cela aidera les gouvernements et les responsables de la santé publique du monde entier qui autrement ne disposeraient pas de ce type de données précises à prendre des décisions dans les semaines et les mois à venir. »

Alors que certains pays ont réussi à augmenter rapidement leur capacité de test pour lutter contre le virus avant qu’il ne devienne incontrôlable, d’autres (y compris les États-Unis) ne l’ont pas fait. Par conséquent, des outils tels que les cartes thermiques de Facebook et le service de recherche de contacts développé par Apple et Google seront essentiels pour rester en tête de la propagation.

Au-delà du programme Data for Good de Facebook, CMU a également lancé son propre site Web COVIDcast qui affichera les estimations des sondages de Facebook, Google et d’autres partenaires. À l’aide de toutes les données qu’elle recueille, la CMU sera en mesure de «générer des estimations de l’activité de la maladie qui reflètent mieux la réalité que ce qui est maintenant disponible à partir des tests de coronavirus positifs seuls. Les prévisions pour les hôpitaux et les responsables de la santé seront disponibles dans quelques semaines.

