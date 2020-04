Facebook pense aussi aux couples séparés pendant la quarantaine

Le réseau social Facebook a récemment dévoilé une nouvelle application expérimentale appelée Tuned. Cette application est dédiée à une cible très précise d’utilisateurs.

Comme prévu également dans le titre, la demande est spécialement dédié aux couples, ceux qui ils vivent séparés en raison de la mise en quarantaine forcée. Voyons comment cela fonctionne.

Facebook lance Tuned, une application dédiée aux couples séparés pendant la quarantaine

Le but de ce nouveau logiciel est de garantir une plateforme multimédia conçue pour la communication et le partage. Le but, plus précisément, est de se consacrer aux couples qui ne vivent pas sous le même toit, à la fois ceux qui ont engagé une relation à distance et ceux qui ne vivent tout simplement pas ensemble. En ce moment de mise en quarantaine forcée, de nombreux couples ne peuvent malheureusement pas se voir et cette application pourrait leur convenir.

Tuned se concentre sur trois différentes catégories possibles de actions. Le premier est le plus simple, il concerne la possibilité de se connecter à Spotify pouvoir échanger des chansons écouter, pour créer une sorte de connexion. Le second vous permet de s’envoyer des photos, des messages vocaux, des notes et des cartes, pouvoir les commenter avec des autocollants et des réactions. La troisième et dernière possibilité est certainement la plus intéressante.

Ce dernier vous permet d’exprimer votre humeur à l’autre moitié, afin de créer une connexion un peu plus profonde que les deux autres, surtout pour les utilisateurs peu ouverts. L’application est pour le moment en phase expérimentale et nous ne savons pas si la version officielle et finale sera confirmée. Nous devons juste attendre quelques jours de plus pour le découvrir.